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Swap piyasasında borçlanma maliyetleri yükseldi

Rusya'ya yaptırımlar euro swap piyasasında ABD doları cinsinden borçlanma maliyetlerini yükseltti.

01.03.2022 - 07:30 |
Swap piyasasında borçlanma maliyetleri yükseldi

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve bazı Rus bankalarının SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılmaları euro swap piyasasında ABD doları cinsinden fonlama maliyetlerini yükseltti.

3 ay vadeli euro/ABD doları swap 38,25 baz puan ile Mart 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Cuma günü euro/ABD doları 3 ay vadeli swap 21 baz puan, 1 ay önce ise sadece 8 baz puan seviyesindeydi.

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