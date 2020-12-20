Tahakkuk Nedir? Verginin Tahakkuku Ne Anlama Gelir?

Tahakkuk kelimesi barındırdığı anlam itibariyle, gerçekleşme, yerine gelme anlamlarında kullanılmaktadır.



Tahakkuk Nedir?



Tahakkuk dilimizdeki anlamıyla, gerçekleşme, yerine gelme olarak ifade edilmektedir. Fakat bu kelime, vergi terimi olarak düşünüldüğü taktirde bununla alakalı olarak bilinmesi gereken başka konularda bulunmaktadır.



Burada merak edilen konu vergi anlamında kullanılan tahakkuk kelimesidir. Bu anlamda tahakkuk kelimesi; ortaya çıkmış olan fakat kayıtlara geçmemiş durumdaki bir gelir yahut giderin tanınmasıdır.



Tahakkuk nedir sorusuna verilebilecek bir başka cevap ise şu şekildedir “Resmi anlamda tahakkuk edilmemiş ise de firma yetkililerinin aynı fikirde olduklarını belirten bir terimdir.”



Başka bir ifade ile tahakkuk; ticari bakımdan verginin tarh edilmesinin ardından tahsil edilebilir hale gelmesi durumudur. Tahakkuk kelimesi hak, hukuk kelimeleri ile kökteş olup, kimi kaynaklarda verginin kesinleşmesi olarak tanımlanıyor olsa da bu şekilde açıklama doğru olmamaktadır.



Verginin Tahakkuku Ne Anlama Gelir?



Verginin Tahakkuku, verginin kesinleşmiş olması durumu, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek hale gelmesi olarak ifade edilir. Tarh işlemi ile birlikte hesaplaması yapılmış durumdaki vergi oranı tebliğ ile mükellef olan kişiye duyurulduktan sonra herhangi bir itiraz durumunun söz konusu olmaması halinde artık kesinleşmiş bir şekilde belirlenen vadeye göre ödenebilecek duruma gelir.



Verginin Tahakkuku ayrıca; Tarh ve tebliği söz konusu olan bir verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesi şeklinde de ifade edilebilir. Kısaca Verginin Tahakkuku ifadesi, vergi borcunun kesinleşmesi durumudur. Tahakkuk, tahsil yapılmasından önce gelen ve vergi alacaklısı konumunda bulunan kamu kurumlarının söz konusu alacağını hak edişe bağlayan bir işlem yahut aşama olarak da nitelendirilir.



Fakat tahakkuk, verginin tahsile hazır duruma gelmesi, bir başka deyişle kesinleşmesi demek değildir. Söz konusu verginin kesinleşmiş olması için, tahakkuk aşamasında iken mükelleflerin mevcut durumdaki bu vergi borcuna itiraz etmemeleri ve vergiyi kabul etmelerinin gerekliliği söz konusudur.



Tahakkuk Etmek Ne Demektir ve Neden Tahakkuk Etmek Gerekir?



Tahakkuk etmek, gerçekleşmek anlamına gelmektedir. Tahakkuk etmiş durumda olan bir vergi ya da borç geçerli niteliğe sahip durumda olan belgelere dayalı bir biçimde ve ayrıntılı bir şekilde hesaplanmış durumda olan ve ödenebilir bir hale gelmiş olan vergi yahut borç tutarı anlamına gelmektedir.



Her türden alacağın tahsil edilebilir hale gelmesi yahut bir borcun ödenme süreci içinde girmesi için öncelikli olarak kesinleşmiş olması yani tahakkuk etmiş olması ve kayıtlara geçirilmiş olmasının gerekliliği söz konusudur. Bir örnek verilmesi gerekirse; vergi borcunun bir mükelleften tahsil edilebilmesinin mümkün olması için mükellefin vergi dairesine vermiş olduğu beyannameye uygun olarak ve mevzuat kapsamında tahakkuk işleminin gerçekleştirilmesi ve tahakkuk eden vergi tutarının, verginin mükellefi olan kişiye tahakkuk fişi ile bildirilmesinin gerekliliği söz konusudur.