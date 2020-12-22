Tahsil Nedir? Haricen Ve Cebren Tahsil Ne Anlama Gelir?

Tahsil özellikle ticaret sektörün de bulunana bireyler için son derece hayati bir terimdir. Bu nedenle tahsil kelimesinin her türlü anlamı öğrenilmelidir.

Tahsil Nedir?

Tahsil kelime anlamı olarak Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. Günlük hayatta sık sık kullanılması nedeniyle ticaret dışından birçok alanda kullanıldığı görülmüştür. Genel olarak kullanımı ile kelime anlamı anlı doğrultuda seyretmektir. Kelime anlamı parayı alma olan bu kelimenin diğer anlamı öğrenim olarak da geçmektedir.

Haricen ve Cebren Tahsil Ne Anlama Gelir?

Genel olarak haricen ve cebren tahsil şeklinde iki türü bulunan bu terimin kullanımı daha çok ticari amaçlıdır. Yani bireylerin bir ücreti almasını sağlama yöntemine tahsil etme olarak nitelendirilebilir. Cebren tahsil durumu haricen tahsil durumundan oldukça farklıdır. Örneğin bir ücret başka birine borç olarak verildiği düşünülsün.

Bu durumda yapılması gereken paranın vade süresi geldiği zaman ücretin tahsil edilmesi gerekir. Haricen tahsile uymayan durumlarda devreye cebren tahsil durumu girmektedir. Yani cebren tahsil durumu zorla tahsil süresi olarak bilinmektedir. Zorla tahsil işlemleri daha çok devlet gücü ile gerçekleşmektedir. Bu işlemler bazen icra yöntemi olarak belirlenmektedir.

Cebren Tahsil Şekilleri Neleredir?

Cebren tahsil şekilleri üç şekilde uygulana bilir. Öncelikle eğer işlemler sırasında teminat varsa o ücret olarak kabul edilebilir. Eğer borçlunun malı borcunu karşılıyorsa yine haciz yolu ile olabilir. Gerekli şartlar oluşursa yani hayati sınırlarda ve kanunlara uygun şekilde iflas istenebilir. Borcun temini devlet kontrolünde gerçekleşebilir.