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'Tahvil alımını azaltmayı konuşmak için erken'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, "Tahvil alımını azaltmayı konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.

26.05.2021 - 09:34 | | Foreks
'Tahvil alımını azaltmayı konuşmak için erken'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ECB'nin 19 Haziran'da yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında varlık alım hızını azaltma yönünde bir karar almaması gerektiğini savundu.

Nikkei gazetesine konuşan Panetta, Euro Bölgesi ekonomik toparlanmasında hala erken bir evrede olunduğunu ve enflasyonun çok düşük seyretmeye devam ettiğini belirterek, varlık alımını azaltmak için çok erken olduğunu vurguladı.

Panetta, "Bugün gördüğümüz şartlar, acil varlık alımının hızının azaltılması yönünde bir adımı haklı göstermiyor ve PEPP'in kademeli olarak azaltılmasını konuşmak için çok erken" dedi.

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