'Tahvil alımları yeşil varlıklara yönlendirilebilir'

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, bankanın tahvil alımlarını daha yeşil varlıklara yönlendirebileceğini ancak yeşil tahviller için göstergeyi belirleme noktasında olmadığını söyledi.

ECB son 5 yılda 280 milyar eurodan fazla şirket tahvili alımı yaptı. Son dönemde bankanın bu alımlarını iklim değişikliğini destekleyici şekilde kullanması isteniyor.

Knot, "Bu, kesinlikle değerlendirmemiz gereken bir fikir. Ancak bana göre bu alanda gösterge merkez bankası alanının dışında oluşmalı. Bundan biz de o alanda alımları artırabiliriz" şeklinde konuştu.