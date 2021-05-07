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'Tahvil alımlarının azaltılmasına karar verilebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martin Kazaks, "Haziranda tahvil alımlarının azaltılmasına karar verilebilir." dedi.

07.05.2021 - 13:24 | | Foreks
'Tahvil alımlarının azaltılmasına karar verilebilir'

Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martin Kazaks, borçlanma maliyetlerinin düşük devam etmesi halinde haziran ayında yapılacak olan yönetim konseyi toplantısında Pandemi Acil Tahvil Alım Programı (PEPP) çerçevesindeki tahvil alımlarının azaltılması yönünde karar alınabileceğini söyledi.

Kazaks, "Eğer finansal şartlar haziran ayında olumlu olmaya devam eder ise, daha az tahvil alımı yapmaya karar verebiliriz" diye konuştu.

ECB'nin PEPP için öngörülen miktarın tamamını kullanmayabileceğini de belirten Kazaks, piyasa faizlerindeki her yükselişe tepki vermeyeceklerini belirtti.

Şu anda ekonomik görünüm için risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade eden Kazaks, buna rağmen Pandemi Acil Tahvil Alım Programı'ndan çıkmayı konuşmak için erken olduğunu da vurguladı.

Kazaks, enflasyonun zayıf kalmaya devam etmesi halinde PEPP'ten sonra ECB'nin varlık alım programı APP'nin büyütülmesinin konuşulacağını da ifade etti.

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