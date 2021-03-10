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Tahvil faizlerindeki artışa vurgu yapılması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), yarınki toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceği belirtiliyor.

10.03.2021 - 11:07 | | AA
Tahvil faizlerindeki artışa vurgu yapılması bekleniyor

Ekonomistler, ECB'nin, tahvil faizlerindeki artıştan dolayı yakın zamanda aksiyon alabileceğini ifade ediyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarına ilişkin yeni tahminler ve yüksek tahvil faizleriyle birlikte ECB'nin 2021 büyüme tahminini aşağı yönlü, 2021 ve 2022 enflasyon tahminini ise yukarı yönlü revize edebileceğini söyledi.

Enflasyonun bu yıl yüzde 2'yi aşabileceğini ancak ECB'nin bu durumu geçici olarak tanımlayabileceğini ifade eden Houte, büyümenin çok zayıf olduğunu, zayıf kalan aşılama ile birlikte büyümenin bu yılın ilk çeyreğinde hala negatif seviyelerde olabileceğini, bu sebepten dolayı Banka'nın elverişli finansman koşullarını sürdürme konusundaki istekliliğini vurgulayabileceğini kaydetti.

Son zamanlarda tahvil faizlerinde görülen artışların istenmeyen bir durum olduğunu aktaran Houte, ECB Yönetim Konseyi'ndeki "şahin" grubun, "bunun küçük bir hareket olduğunu" kastederek tahvil faizlerindeki artışı önemsiz gibi gösterebileceğini söyledi.

Houte, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) yapılabilecek bir artışın şu anki durumda geniş destek bulmayabileceğini, ECB'nin ileriki haftalarda ABD kaynaklı baskıları sınırlamak için PEPP'leri önden yüklemeli bir şekilde uygulayabileceğini kaydetti.

"ECB'nin, gerekli olması durumunda PEPP'te artışa gidilebileceğini vurgulayacağı" öngörüsünde bulunan Houte, Banka'nın, şu an için bu konuda yapabileceği fazla bir şey bulunmadığını ve PEPP'in artırılması konusunda istekli olmadığını söyledi. Houte, PEPP'te artışa gidilmesinin ek teşvikten ziyade bir hasar kontrolü olacağını aktardı.

"ECB'den geniş kapsamlı bir değişiklik beklenmiyor"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin, toplantıda tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişesini dile getirebileceğini ifade etti.

Schubert, Banka'dan geniş kapsamlı bir değişiklik beklemediğini de söyledi.

"ECB, sözlü yönlendirmeye devam edebilir"

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB'nin faiz oranları, varlık alım programı ve PEPP'te değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Banka'nın sözlü yönlendirmeye devam edebileceğini aktaran Groot, "ECB, tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin durmaması durumunda 'getiri eğrisi kontrolü' gibi kesin çözümleri tekrar düşünmek zorunda kalabilir." dedi.

ECB, ocak ayı toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmemişti.

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