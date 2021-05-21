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Tahvil fonlarına sermaye girişi devam etti

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, küresel hisse senedi ve tahvil fonlarına sermaye girişi 19 Mayıs haftasında da devam etti.

21.05.2021 - 10:16 | | Foreks
Tahvil fonlarına sermaye girişi devam etti

Küresel hisse senedi fonlarına 12,6 milyar dolar sermaye girişi oldu. 14 Mayıs haftasında hisse senedi fonlarına 25,7 milyar dolar akmıştı.

19 Mayıs haftasında ABD devlet tahvillerine sermaye girişi 2,8 milyar dolar ile son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, yüksek getirili ve gelişmekte olan piyasa fonlarından ise 10 haftanın en yüksek sermaye çıkışı oldu. Küresel tahvil fonlarına nette 6,9 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti. Bir önceki hafta da tahvil fonlarına sermaye akışı 6,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Geçtiğimiz hafta son 5 haftadır ilk kez sermaye çıkışı ile karşı karşıya kalan teknoloji fonlarından 19 Mayıs haftasında da 1,1 milyar dolar sermaye çıkışı oldu. Teknoloji fonlarından sermaye çıkışı Aralık 2018'den bu yana görülen en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti.

19 Mayıs haftasında altın fonları yatırımcılardan 1,3 milyar dolar çekmeyi başardılar.

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