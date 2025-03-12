'Tahvil getirileri serbestçe belirlenmeli'

BoJ Başkanı parlamento komitesine verdiği demeçte Japon devlet tahvili getirilerindeki son yükseliş trendiyle ilgili olarak "Piyasanın görüşü ile bizim görüşümüz arasında büyük bir fark yok" dedi.

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Açıklamaların ardından 20 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirisi 5,0 baz puan artarak %2,320 ile Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gösterge 10 yıllık JGB getirisi de 3,0 baz puan artışla %1,535'e yükseldi.

JGB getirileri, BoJ'un daha fazla faiz artırımına gideceğine dair spekülasyonlar ve denizaşırı tahvil getirilerindeki artış nedeniyle son zamanlarda son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Ueda, "Uzun vadeli faiz oranlarının gelecekteki kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin piyasa beklentilerine yanıt olarak hareket etmesi doğaldır" dedi. BoJ'un politika faizini artırıp artırmayacağına nasıl karar vereceği konusunda piyasalarla net bir şekilde iletişim kurmaya devam etmesinin önemli olacağını da sözlerine ekledi.

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BoJ, Ocak ayı sonunda faiz oranlarını %0,5'e yükseltti. Ekonomistler ve yatırımcılar bankanın gelecek haftaki toplantısında politika ayarlarını sabit tutmasını bekliyor.