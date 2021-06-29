Tahvil pazarında piyasa yapıcı sayısı arttı

Avrupa Finansal Piyasalar Birliği (AFME) verilerine göre Ocak-Haziran döneminde tahvil pazarında piyasa yapıcı banka sayısı nette 9 arttı. 2 banka piyasa yapıcı rolünden çekilirken 11 banka piyasa yapıcı listesine katıldı.

Yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da devlet tahvili işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre neredeyse yüzde 19 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı.