Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTahvil pazarında piyasa yapıcı sayısı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Tahvil pazarında piyasa yapıcı sayısı arttı

Tahvil pazarında piyasa yapıcı sayısı arttı

Avrupa tahvil pazarında piyasa yapıcı sayısı 3 yıldır ilk kez artış gösterdi.

29.06.2021 - 12:46 |
Tahvil pazarında piyasa yapıcı sayısı arttı

Avrupa Finansal Piyasalar Birliği (AFME) verilerine göre Ocak-Haziran döneminde tahvil pazarında piyasa yapıcı banka sayısı nette 9 arttı. 2 banka piyasa yapıcı rolünden çekilirken 11 banka piyasa yapıcı listesine katıldı.

Yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da devlet tahvili işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre neredeyse yüzde 19 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı.

GÜNCEL HABERLER

Kabil'de polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü

Kabil'de polis aracına silahlı saldırı: 2 ölü

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı! İlk uygulama Ankara'da başladı

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı! İlk uygulama Ankara'da başladı

Tokat'ta kirazdan elde edilen gelir artacak

Tokat'ta kirazdan elde edilen gelir artacak

Çocuğunun üzerine su döken kadının eşiyle tartıştı, öldürüldü

Çocuğunun üzerine su döken kadının eşiyle tartıştı, öldürüldü

Delta varyantı Rusya'yı kavuruyor! En yüksek günlük ölüm

Delta varyantı Rusya'yı kavuruyor! En yüksek günlük ölüm

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2021? MSB işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları neler?

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2021? MSB işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları neler?

Sıradaki Haber
Kredi müjdesi! Faizler düşecek, 6 ay geri ödemesiz...

Kredi müjdesi! Faizler düşecek, 6 ay geri ödemesiz...

Sıradaki Haber
Kadına şiddeti kadınlar önledi

Kadına şiddeti kadınlar önledi

Sıradaki Haber
Bakan Koca'dan aşı paylaşımı! İlk uygulama Ankara'da başladı

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı! İlk uygulama Ankara'da başladı

Sıradaki Haber