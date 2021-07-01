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Takasbank BEFAS'ı hizmete sundu

BEFAS, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlıyor.

01.07.2021 - 11:51 | | AA
Takasbank BEFAS'ı hizmete sundu

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nu (BEFAS) bugün itibarıyla hizmete aldı.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, Takasbank, sermaye piyasalarındaki tecrübesi ve ileri teknolojik alt yapısı ile vatandaşlara yeni bir hizmet daha sundu.

Takasbank, 18 yıldır saklama sorumluluğunu üstlendiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) emeklilik yatırım fonlarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan BEFAS Platformu’nu bugün itibarıyla devreye aldı.

BEFAS ile bireysel emeklilik şirketlerindeki rekabet vatandaşa kazanç olarak yansıyacak

BEFAS Platformu sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları platformda işlem gören diledikleri fonu, katılımcı sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketlerini değiştirmeden, mevcut şirketi aracılığı ile alıp, geri satabilecek.

Bu sayede emeklilik şirketleri, bir taraftan katılımcılarını muhafaza ederken diğer taraftan kurucusu oldukları fonların performansını artırmak üzere azami gayreti gösterecek. BEFAS ile bireysel emeklilik şirketlerindeki rekabet vatandaşa kazanç olarak yansıyacak.

Emeklilik birikimini BEFAS üzerinden sunulan fonlara yönlendirmek isteyen katılımcılar, fon seçimini, birikim tutarı veya oranı hususlarında herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan yapabilecek.

Katılımcılara fonlar arası hareket özgürlüğü web ve mobil platformlarla geliyor

Bireysel emeklilik katılımcıları sözleşmelerinin bulunduğu şirketin internet veya mobil uygulamaları üzerinden, katkı payının, mevcut birikimlerinin BEFAS Platformu’nda işlem gören fonlara yönlendirilmesi talebini kolaylıkla iletebilecek.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda (www.tefas.gov.tr), menkul kıymet yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarına ilişkin veriler de yayınlanıyor. Bilgilendirme platformu sayesinde emeklilik yatırım fonlarının detaylı analizlerinin yapılmasına imkân sağlanıyor.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun fon karşılaştırma özelliği ile katılımcılar, getiri bazlı, yönetim ücreti ve büyüklük bazlı ya da sadece herhangi bir şirkete ait olan bireysel emeklilik fonlarının farklı zaman aralıklarına göre görüntüleyebiliyor ve karşılaştırma yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından da BEFAS üzerinden başka emeklilik şirketinin fonlarını seçmek isteyen katılımcıların fon seçeneklerini değerlendirebilmesi için yeni bir bilgilendirme altyapısı da kurulacak. Detaylı bilgiye "www.takasbank.com.tr" ve "www.tefas.gov.tr" web sitelerinden ulaşılabiliyor. 

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