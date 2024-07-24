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UzmanparaTCMB, 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırdı
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TCMB, 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo işlemini sonlandırdı.

24.07.2024 - 10:58 | | DHA
TCMB, 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırdı

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiği belirtildi.

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Yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, 2023 yılında Suudi Kalkınma Fonu ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmıştır. Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi.

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