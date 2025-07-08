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TCMB bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

08.07.2025 - 09:43 | | AA
TCMB bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

TCMB'nin şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 17 Aralık 2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29 Eylül 2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB kararları ile Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde iptal edilmesine karar verildi.

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