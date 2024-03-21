TCMB kararı sonrası gram altından ilk tepki

ABD Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylelikle faiz oranı 23 yılın en yüksek seviyesinde kaldı.

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ALTIN FİYATLARINDA FED RALLİSİ

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Fed son zamanlardaki yüksek enflasyon okumalarına rağmen bu yıl için toplamda 3 kez faiz indirimi öngörüyor.

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Kritik faiz kararı sonrasında ons altın bugün 2222 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın şu sıralarda 2206 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2185 dolar seviyesi görüldü.

TCMB'DEN SÜRPRİZ FAİZ ARTIRIMI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.

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GRAM ALTIN ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLDİ

Gün içerisinde ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı. Bugün gram altın 2317 lira seviyesine kadar yükseldi. TCMB'nin faiz kararı sonrası döviz kurlarındaki geri çekilmenin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 2261 TL seviyesine indi. Şu sıralarda gram altın 2277 TL seviyesinde hareket ediyor.

ONS ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Saxo Markets Döviz Stratejisi Müdürü Charu Chanana, tahvil getirilerinin düşmesiyle altının 2.200 dolar seviyesini aştığını vurguladı.

State Street Global Advisors APAC Altın Stratejisti Robin Tsui'ye göre altın, ABD dolarının son dönemdeki zayıflığı ve 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle birlikte yükselişe geçti. Tsui, "Fed'in ikinci yarıda faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla birlikte altının boğa tabanı senaryomuzu (2.200 dolar/ons ile 2.400 dolar/ons arasında) test etmesini bekliyoruz" dedi.

Ons altın ay başından bu yana yüzde 7,8, yıl başından bu yana yüzde 6,8 ve son 1 yılda yüzde 10,75 yükseldi.