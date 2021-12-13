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TCMB piyasaya bir kez daha müdahale etti

Önceki hafta iki, geçen hafta bir kez döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulundu.

13.12.2021 - 12:58 |
TCMB piyasaya bir kez daha müdahale etti

Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB'nin bu müdahaleye 14,50 TL'nin üzerinden başladığı görüldü.

Satım yönündeki bu doğrudan müdahale ile kur 14,13 seviyesine kadar geri çekildi.

USDTRY bugün en yüksek 14,6348 seviyesini görerek rekor kırmıştı.

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