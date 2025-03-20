TCMB vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
20.03.2025 - 11:04 | | AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor.
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TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.