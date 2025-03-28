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TCMB'den 2 şirkete faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

28.03.2025 - 09:23 | | AA
TCMB'den 2 şirkete faaliyet izni

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Buna göre, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, elektronik para ihracı hizmeti sunan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

İlgili kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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