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TCMB'den iki tebliğde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen iki tebliğde değişikliğe gidildi.

13.11.2021 - 12:34 | | AA
TCMB'den iki tebliğde değişiklik

TCMB tarafından, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikle, hesaptan hesaba işyeri ödemeleri ve ticari müşterinin tanımı yapıldı.

Söz konusu tebliğin para ve kıymetli maden transferlerini düzenleyen 15'inci maddeye “(8) Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz.” fıkrası eklendi.

Aynı tebliğin üye işyeri ücretlerini düzenleyen 20'nci maddesine, “(8) Bu Tebliğ kapsamında, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına aktarılması için öngörülen düzenleme ve sınırlamalar, işlem tutarının ertesi gün aktarılmasına ilişkin koşul hariç olmak üzere hesaptan hesaba işyeri ödemeleri için de uygulanır.” fıkrası dahil edildi.

Tebliğin eki Ek-1’de yer alan “4.2.2. Bloke Çözüm Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “4.2.3. Hesaptan Hesaba İşyeri Ödemeleri Ücreti” ibaresi eklendi.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de ise 4'üncü maddenin birinci fıkrasına hesaptan hesaba işyeri ödemeleri tanımı eklenerek, diğer bentler buna göre teselsül ettirildi.

Aynı Tebliğin para ve kıymetli maden transfer işlemlerini düzenleyen 12'nci maddesine “(7) Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz.” fıkrası eklendi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren her iki tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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