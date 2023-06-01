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TCMB'den kur korumalı mevduat için yeni karar

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

01.06.2023 - 13:13 | | İHA
TCMB'den kur korumalı mevduat için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.

Buna göre bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

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