TCMB'den kur korumalı mevduat için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.

Buna göre bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.