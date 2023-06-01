TCMB'den kur korumalı mevduat için yeni karar
1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
01.06.2023 - 13:13 | | İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı.
Buna göre bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.