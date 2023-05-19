TCMB'den nakit avans kararı

TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.

Kredi kartlarından nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları menkul kıymet tesisi zorunluluğu kapsamına alınmıştı. Kredilerle ilgili kapsam genişletilerek birçok kredi işleyişinde aksamaya yol açan yeni düzenlemeler olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ADIM!

Şimdi Merkez Bankası bu konuyla ilgili yeni adım attı. Bugün tarihli yeni talimat yazısını bankalara gönderdi. Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi.

Merkez Bankası kredi kartı kullanımında nakit avans kullanıma ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığını bankalara bildirdi.

Kuyum harcamaları ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında makroihtiyati tedbirin kullanılmayacağı ifade edildi.

Bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin menkul kıymet tesisinden hariç tutulması öngörüldü.

KONUT KREDİLERİ HAKKINDA

Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik yapıldı. Kredi büyümesinin yüzde 3’ü aşması halinde bankaların bu oran kadar menkul kıymet bloke etme zorunluluğu getirilmişti.

Merkez Bankası’nın yeni kararı ile konut kredileri bu kapsam dışına çıkarıldı. Son dönemde alınan kararlar nedeniyle eksper gönderilen konut kredisi süreçlerinde dahi tıkanma olduğu, bankaların konut kredisi vermediği haberleri vardı.

Bunun yanı sıra KOBİ’lerde kullandırılan ihracat, yatırım ve tarımsal krediler de menkul kıymet tesisi kapsamının dışına çıkarıldı.