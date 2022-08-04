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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları 2 milyar 941 milyon dolar artış gösterdi.

04.08.2022 - 14:47 |
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yükseldi

TCMB verilerine göre bir önceki hafta 98 milyar 322 milyon dolar olan rezervler 29 Temmuz itibarıyla 101 milyar 263 milyon dolara geldi.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 52 milyar 273 milyon dolardan 53 milyar 642 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara geldi.

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