'Tek risk enflasyon değil'

ABD ekonomisinde talebi ve enflasyonu yavaşlatmak için daha yüksek faiz oranlarının yapması gereken daha çok iş olduğunu düşünen Daly, Fed'in hem desteklenmesi gereken yumuşayan bir iş gücü piyasasına hem de hedefinin üzerinde kalan enflasyona yanıt vermeye hazır olduğunu ancak hangi senaryonun daha olası olduğunun belirsiz olduğunu söyledi.

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Daly, Commonwealth Club World Affairs of California'da yaptığı konuşmada, şimdilik faiz oranlarının bir yere gitmediğini söyledi. "Bu yıl şimdiye kadar enflasyon verilerinin inişli çıkışlı olması güven telkin etmedi. Son okumalar daha cesaret verici, ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı yolunda gerçekten ilerleyip ilerlemediğimizi bilmek zor" diye konuştu.

Daly, 2023'ün ikinci yarısında düşen enflasyonu büyük ölçüde, iyileşen tedarik zincirleri ve iş gücündeki büyüme gibi arz yönlü faktörlere bağladı. Bu yıl, yüksek faiz oranlarının talep üzerinde baskı yaratmaya başladığını ve enflasyonu yavaşlattığını düşünüyor.