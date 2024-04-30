Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Temassız ödemelerde limit yükseliyor
Haberler Uzmanpara Temassız ödemelerde limit yükseliyor

Temassız ödemelerde limit yükseliyor

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

30.04.2024 - 17:17 |
Temassız ödemelerde limit yükseliyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2 yıl sonra güncellendi.

Bloomberg'de yer alan habere göre şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

DDM'den açıklama geldi! İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyiniz

DDM'den açıklama geldi! İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyiniz
Bayraktar TB3'ten bir adım daha! 33. test uçuşu başarıyla tamamlandı

Bayraktar TB3'ten bir adım daha! 33. test uçuşu başarıyla tamamlandı