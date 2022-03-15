'Temerrüde düşülürse Rusya'da sıkıntı artar'

ABD Hazine Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Rusya'nın tahvil kupon ödemesini yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi halinde bunun Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde sıkıntıyı artıracağını savundu.

Yetkili, temerrüde düşmesi halinde Moskova'nın gelecekte yeni kredi kaynakları bulmakta zorlanacağını ve borçlanma maliyetlerinin yükseleceğini belirtti.

Hazine Bakanlığı Yetkilisi, ABD finansal sisteminin Rus devlet tahvillerinde doğrudan riskinin sınırlı olduğunu da vurguladı.