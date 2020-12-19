Temettü Nedir, Nasıl Hesaplanır? Borsada Bedelsiz Temettü Ne Anlama Gelir?

Şirketteki ortakların sahip olduğu hisse senetlerine göre bir kar payı verilmesi anlamına gelen temettü önemli bir ortaklık hakkıdır. Dağıtımı ise şirketin yıllık net karından vergi ve ödemeler çıkarıldığında geriye kalan miktarın belirli bir kısmının ortaklar arasında bölünmesidir.



Temettü Nedir?



Diğer adı kar payı olan temettü veya diğer adıyla kâr payı; bir şirketin yıllık net kâr miktarından nakit veya hisse senedi şeklinde şirket ortakları ile paylaşmasıdır.



Temettü oranı, yatırımcıların en çok dikkat ettiği verilerden biridir ve şirketin yılsonu bilançosu esas alınarak belirlenir. Şirketin yıllık net kârı, şirketin yatırımcılara ödeyeceği temettüleri belirleyebilir.

Kâr payı ödemesi, kalan tutarın% 20'sinden az olmamak kaydıyla yıllık net kardan vergi ve diğer giderlerden düşülerek şirketin yatırımcılara ödemesidir. Temettü ödeme kararı; Yönetim kurulunun talebi üzerine şirket genel kurulunda alınır.



Temettü Dağıtımı Nedir?



Temettü ödemesi; Şirketin hissedarlarına şirketin yıllık net kârından vergi ve diğer katkı paylarının düşülmesiyle elde edilen tutarın en az% 20'sine tekabül eden kısmın bölünmesidir.

Temettü ödeyen firmalar yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise; Yüksek temettü getirisi olan şirketlerin yatırımcılara veya potansiyel yatırımcılara daha fazla güven vermesidir. Yatırımcılara hem sermaye getirisi hem de temettü sunan hisse senetleri daha avantajlı kabul edilir.



Temettü Nasıl Alınır?



Bireylerin temettü alması veya almaya hak kazanması için hisse senetlerine sahip olması gerekir. Bu şekilde elde edilen ortaklık, şirkete temettü ödeme tarihinde bu hakka sahip olmasını sağlar. Hisse senedi şirketin temettü ödemesinden bir gün önce alınmış olsa bile; bireylerin temettüden yararlanmasını sağlayan bir yatırım aracıdır.



Temettü ödeme tarihi genel kurul tarafından onaylandıktan sonra pay sahiplerine duyurulur. Temettü ödeme tarihinin sabahına kadar bu şirkette hisse sahibi olan hissedarlar temettü ödemesine katılabilirler. Temettü tutarı, temettü ödeyecek şirket ortaklarının yatırım hesaplarına otomatik olarak nakit şeklinde aktarılır. Bedelsiz hisse olarak ödenecek temettüler de doğrudan yatırım hesabına yatırılır.



Temettü Nasıl Hesaplanır?



Temettü bölünmesi belirli bir işlem ile hesaplanır ve kullanıcılarına aktarılır. Temettülerin nasıl hesaplanacağını bazı örneklerle açıklanmasında fayda var. Örneğin, şirket 2 TL brüt temettü ödeyecek ve portföyünüzde 100 birim hisse var. Bu durumda 2 × 100'den 200 TL brüt temettü alma hakkına sahipsiniz. Ancak belirtildiği gibi bu rakam brüt. % 15 stopaj vergisi sonrası net temettü ödemesi 170 TL olacaktır. Temettü olarak yatırımdan düşülebilen yüzde 15'lik stopaj vergisi, hizmet sonrası ödeme seçeneğinden bağımsızdır. Bu doğrudan yansıtılır ve net tutar hissedarların hesaplarına aktarılır.



Borsada Bedelsiz Temettü Ne Anlama Gelir?



Bir şirketin iç kaynaklarından sermaye artırımı karşılığında çıkarmış olduğu payların ortaklarına herhangi bir bedel ödemeksizin dağıtılması suretiyle yapılan sermaye artırımına bedelsiz sermaye artırımı denir. Şirkete dışarıdan para girişi bedelli sermaye artırımında yapılırken, iç kaynaklardan yapıldığı için bedelsiz sermaye artırımında şirkete para girişi olmaz.