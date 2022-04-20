'Temmuz ayında faiz artışı olabilir'

Kazaks, trader'ların eksi yüzde 0.5 ile rekor düşük seviyede olan mevduat faizinin bu sene yüzde 0'a çıkma beklentisine karşı olmadığını belirtti.

Bloomberg'e konuşan Kazaks konuya dair "Temmuzda faiz artışı mümkün ve piyasalardaki fiyatlamalara karşı çıkmak için bir nedenim yok. Politika normalleşmesi yolunda ilerliyoruz. Kademeli olarak sıfıra, ardından bu seviyenin de üzerine çıkacağız" dedi.

Euro Bölgesi'nde yüzde 7.5 ile rekor seviyedeki enflasyon nedeniyle politika yapıcıların faiz artış mesajları da artıyor. Para piyasalarında temmuz ayına kadar 25 baz puanlık faiz artışı yüzde 50'nin üzerinde fiyatlanıyor. Eylül ve aralık aylarında da 25'er baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Ancak Ukrayna'da devam eden savaş politika yapıcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Buna rağmen ABD ve İngiltere merkez bankaları enflasyon nedeniyle sıkılaşma döngüsüne başladı. ECB ise enflasyon riskini göz ardı ettiği konusunda eleştirilerin odağında.

Şahin görüşleriyle bilinen Kazaks "Kademeli yükseliş yavaş olmak anlamına gelmiyor. 25 baz puanlık faiz artışı şu an için uygun görünüyor. Ancak politika yapıcılar ekonomik verilere bağlı olarak daha büyük artışları da tartışabilir" değerlendirmesini yaptı.