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TESK'ten 'KDV oranı indirilmeli' önerisi!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

08.01.2022 - 11:58 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
TESK'ten 'KDV oranı indirilmeli' önerisi!

TESK Genel Başkanı Palandöken, son aylarda artan gıda fiyatlarının tüketici kadar esnafı da zor duruma soktuğunu söyledi. Palandöken, gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirterek, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Örneğin, eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor. Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli. Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, aynı mal ve hizmetlere farklı KDV oranlarının uygulanmasının hem kayıt dışılığı arttırdığına hem de uygulamayı zorlaştırdığına dikkat çekerek, “Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18’e çıkıyor. Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar” diye konuştu.

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