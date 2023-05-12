Tesla, ABD'de araç fiyatlarını yükseltti

Tesla'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Model S, Model X ve Model Y araçlarının fiyatları artırıldı.

Model S ve Model X araçların fiyatları 1000 dolar artırılırken, Model Y araçların fiyatları 250 dolar yükseltildi.

Yapılan artırımlar sonrası Model X için fiyat 98 bin 490 dolar oldu. Model S'nin fiyatı 88 bin 490 dolar olurken, her iki modelin performans versiyonlarının fiyatı 108 bin 490 dolara çıktı.

Model Y'nin normal, uzun menzil ve performans versiyonlarının fiyatları sırasıyla 47 bin 490, 50 bin 490 ve 54 bin 490 olarak belirlendi.