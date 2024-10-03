Tesla, ABD'de bir modeli için siparişi durdurdu

Tesla'nın web sitesine göre 38.990 dolar fiyatla satılan Model 3 standart menzil arkadan çekişli, Çin'den tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) pil hücrelerini kullanıyor.

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ABD kısa süre önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100, elektrikli araç pillerine ve önemli minerallere ise %25 gümrük vergisi getirdi.

Buna ek olarak LFP pil hücreleri gibi Çin yapımı bileşenler içeren araçlar, hükümet tarafından sağlanan 7.500 dolarlık federal vergi kredisi için uygun değil.

Tesla'nın Model 3 uzun menzilli arkadan çekişli modeli, 42.490 dolarlık fiyatıyla şu anda ABD'deki en uygun fiyatlı ürünü.

Tesla üçüncü çeyrekte 462.890 araç teslim etti. Bu rakam Wall Street'in 463.897 teslimat beklentisinin biraz altında kaldı.