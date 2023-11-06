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Tesla, Almanya'daki çalışanlarına zam yaptı

Tesla'nın Almanya'daki yönetimi geçtiğimiz hafta 11.000 işçiye kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere %4'lük bir ücret zammı alacaklarını bildirdi.

06.11.2023 - 09:22 | | Foreks Haber
Tesla, Almanya'daki çalışanlarına zam yaptı

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre sendikalar daha önce Tesla'nın Almanya işçilerinin sektör ortalamasının altında ücret aldıklarını ifade etmişti.

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Konuya yakın kaynakların WSJ'ye verdikleri bilgilere göre Tesla aralık ayında enflasyonu dengelemek için 1.500 euro ikramiye ödeme ve şubat ayından itibaren Alman işçiler için yıllık ücretleri 2.500 euro daha artırma kararı aldı.

CEO Elon Musk ülkeye yaptığı bir ziyaret sırasında şirketin yeni nesil elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl planlanan bir genişlemenin ardından Almanya'daki fabrikada üreteceği sözünü de verdi.

Tesla'nın, Almanya'daki diğer otomobil üreticilerinin aksine ücretleri düzenleyen bir toplu iş sözleşmesi bulunmuyor.

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