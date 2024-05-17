Tesla, Berlin'deki fabrikasını genişletiyor
Tesla'nın Berlin yakınlarındaki fabrikasını genişletme planı onaylandı.
17.05.2024 - 13:30 | | Foreks Haber
Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre Berlin'in hemen dışındaki Grünheide belediyesinin meclis üyeleri 11-6 oyla Tesla'nın fabrikasını genişletme planına onay verdi.
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Tesla, 2022 yılında açılan fabrikasına bir yük deposu ve lojistik alan eklemek istiyor.
Grünheide sakinleri şubat ayı ortasında bağlayıcı olmayan bir oylamayla Tesla'nın 100 hektardan (247 dönüm) fazla ağacın kesilmesi anlamına gelen orijinal teklifini reddetti. Belediye meclisinden onay alan planda kesilecek ağaç sayısı azaltıldı.