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'Tesla Bitcoin satmadı'

Tesla CEO'su Elon Musk, "Netleştirmek için söylüyorum, Tesla hiç Bitcoin satmadı." ifadelerini kullandı.

17.05.2021 - 09:22 | | Foreks
'Tesla Bitcoin satmadı'

Tesla CEO'su Elon Musk, dün öğleden sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Tesla'nın elindeki Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin ya da satabileceğinin sinyalini vermiş, değerlendirmeler Bitcoin fiyatında keskin düşüşe neden olmuştu.

Hareketin ardından sabah saatlerinde yeni bir Tweet atan Elon Musk, "Netleştirmek için söylüyorum, Tesla hiç Bitcoin satmadı" ifadelerini kullandı.

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Açıklamanın ardından Bitcoin fiyatı 43 bin dolar seviyelerinden 45 bin doların üzerine kadar yükseldi. Fiyat halihazırda 49 bin 967 dolar düzeylerinden işlem görüyor.

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