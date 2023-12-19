Tesla çalışanların saatlik ücretlerini artıracak

Tesla, Nevada'daki batarya fabrikasında çalışan işçilerini ocak ayının başından itibaren saatlik ücretlerinde %10 civarında artış olacağı yönünde bilgilendirdi.

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CNBC'nin haberine göre Tesla saatlik çalışanların ücretlerini en düşük seviyede saatte 20 dolardan 22 dolara, en yüksek seviyede ise saatte 30,65 dolardan 34,50 dolara çıkaracak.

Habere göre Tesla bazı ücret seviyelerini de düzenliyor. Böylece örneğin şu anda saatte 26,20 ile 30,65 dolar arasında kazanan çeşitli seviyelerdeki işçilerin ücretleri saatte 34,50 dolara ayarlanacak.