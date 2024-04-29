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Uzmanpara Tesla hisseleri açılış öncesi yükseldi
Haberler Uzmanpara Tesla hisseleri açılış öncesi yükseldi

Tesla hisseleri açılış öncesi yükseldi

Tesla hisseleri Wall Street açılışı öncesinde yüzde 8'e yakın değer kazandı.

29.04.2024 - 14:02 | | Foreks Haber
Tesla hisseleri açılış öncesi yükseldi

Tesla'nın hisseleri ABD'de piyasa öncesi işlemlerde keskin bir şekilde yükseldi.

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Yatırımcıların Tesla CEO'su Elon Musk'ın Çin ziyaretini çevreleyen haberlere tepki göstermesiyle şirketin hisse fiyatı seans öncesi işlemlerde yüzde 7,82 artışla 181,45 dolara kadar çıktı.

Tesla pazar günü yaptığı açıklamada yerel Çinli yetkililerin ülkenin veri güvenliği gereksinimlerini geçtikten sonra otomobilleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını söyledi. Bu hamle Tesla'nın sürücü destek yazılımı Full Self Driving'in elektrikli araçlar için en büyük pazar olan ülkede yakında kullanıma sunulacağı beklentilerini artırdı.

Tesla hisseleri cuma günü yüzde 1,11 kayıpla 168,29 dolardan kapanmıştı.

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