Tesla hisseleri değer kaybetti
Avrupa'da satışları düşen Tesla hisseleri değer kaybetti.
22.05.2024 - 15:12 | | Foreks Haber
Tesla yılın ikinci çeyreğine, Avrupa'da durgun bir başlangıç yaptı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tesla'nın Nisan ayında sadece 13.951 araç sattığını, bunun bir yıl öncesine göre %2,3 düşüş ve Ocak 2023'ten bu yana en kötü rakam olduğunu söyledi.
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Tesla hissesinde fiyat seans öncesi işlemlerde 182,25 dolara kadar geriledi, şu sıralarda yüzde 1,95 düşüşle 182,96 dolar.