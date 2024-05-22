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Uzmanpara Tesla hisseleri değer kaybetti
Haberler Uzmanpara Tesla hisseleri değer kaybetti

Tesla hisseleri değer kaybetti

Avrupa'da satışları düşen Tesla hisseleri değer kaybetti.

22.05.2024 - 15:12 | | Foreks Haber
Tesla hisseleri değer kaybetti

Tesla yılın ikinci çeyreğine, Avrupa'da durgun bir başlangıç yaptı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tesla'nın Nisan ayında sadece 13.951 araç sattığını, bunun bir yıl öncesine göre %2,3 düşüş ve Ocak 2023'ten bu yana en kötü rakam olduğunu söyledi.

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Tesla hissesinde fiyat seans öncesi işlemlerde 182,25 dolara kadar geriledi, şu sıralarda yüzde 1,95 düşüşle 182,96 dolar.

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