Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTesla hisselerinin yüzde 10'u satıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Tesla hisselerinin yüzde 10'u satıldı

Tesla hisselerinin yüzde 10'u satıldı

Tesla CEO'su Elon Musk, elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satma yönündeki planlarına ulaşmak için "yeterince hisse" sattığını bildirdi.

22.12.2021 - 07:27 |
Tesla hisselerinin yüzde 10'u satıldı

Musk dün yaptığı açıklamada 583 bin 611 Tesla hisse senedi daha sattığını duyurdu ve toplam hisse satışı 13,5 milyon adede ulaştı. Satılan hisselerin toplam değeri 14,1 milyar dolara yükseldi.

Babylon Bee internet sitesine konuşan Musk, "Yüzde 10 hisse satışına ulaşmak için yeterince satış yaptım" ifadelerini kullandı.

8,06 milyon hisseyi opsiyon kullanımı ile ilişkili vergileri ödemek için satan Musk, pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Gözaltına alınan ABD'linin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı
Anne-babasından haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Geceye damga vurdu! Benim aklım almadı
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek! Mahkemeden '26 Ocak' kararı
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
2 pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den haber var
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
İlk vukuatı değilmiş! Öğretmene ağır ceza
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Gözaltına alınan ABD'linin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı
Gözaltına alınan ABD'linin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı
Anne-babasından haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Anne-babasından haber alamıyordu! Ünlü oyuncunun tarifsiz acısı
Geceye damga vurdu! Benim aklım almadı
Geceye damga vurdu! Benim aklım almadı
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
İlk kez görüldü! Parlayan kar bulundu
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Kent yok oldu! Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
Patladı: 'Seba’ya küfredenler; bu fotoğrafa iyi bakın!'
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Yengeç burcunu neler bekliyor? Tutulmalara dikkat edin
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
CHP'den 'sahte içki düzenlemesi' teklifi

CHP'den 'sahte içki düzenlemesi' teklifi

Bahçeli'den Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

Bahçeli'den Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı