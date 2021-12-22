Tesla hisselerinin yüzde 10'u satıldı

Musk dün yaptığı açıklamada 583 bin 611 Tesla hisse senedi daha sattığını duyurdu ve toplam hisse satışı 13,5 milyon adede ulaştı. Satılan hisselerin toplam değeri 14,1 milyar dolara yükseldi.

Babylon Bee internet sitesine konuşan Musk, "Yüzde 10 hisse satışına ulaşmak için yeterince satış yaptım" ifadelerini kullandı.

8,06 milyon hisseyi opsiyon kullanımı ile ilişkili vergileri ödemek için satan Musk, pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini ifade etmişti.