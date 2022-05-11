'Tesla maden şirketi satın almaya açık'

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın kendi elektrikli araç metallerini üretmesinin dünya çapında temiz enerji teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırması durumunda bir madencilik şirketini satın almaya açık olduğunu söyledi.

Musk, FT Future of the Car 2022 konferansına yaptığı açıklamada bunun kesin olmadığını belirterek "Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma konusundaki sınırlamaları ele alacağız. Maden şirketlerini satın almak istemiyoruz, ancak geçişi hızlandırmanın tek yolu buysa o zaman bunu yapacağız" dedi.