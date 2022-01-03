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Tesla rekor sayıda araç teslim etti

Tesla dördüncü çeyrekte rekor sayıda araç teslim etti.

03.01.2022 - 07:25 |
Tesla rekor sayıda araç teslim etti

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2021 yılının son çeyreğinde Wall Street beklentilerinin üzerinde, rekor sayıda araç teslim etti.

Tesla, analistlerinin 263 bin 26 araç teslimi beklentilerinin çok üzerine çıkarak 308 bin 600 araç teslimatı gerçekleştirdi. Ekim-aralık döneminde araç teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 civarında artış gösterdi.

2021 yılının tamamında araç teslimatları yüzde 87 artarak 936 bin 172'ye ulaştı.

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