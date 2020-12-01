Tesla, S&P 500 endeksine eklenecek

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın S&P 500 endeksine dahil olacağı 16 Kasım'da duyurulmuştu.

S&P DJI dün gece yaptığı açıklamada Tesla'nın endekse dahil olma süreci konusunda detayları duyurdu. Tesla'nın endekse dahil olması ile endeksten çıkarılacak olan şirket 11 Aralık'ta açıklanacak.

Açıklamaya göre, Tesla endekse 18 Aralık'taki fiyatı ile dahil olacak. Şirketin endekse girişinin yatırımcılar ile yapılan değerlendirme sonrasında tek dilim halinde gerçekleşmesi de kararlaştırıldı.