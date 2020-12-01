CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Tesla, S&P 500 endeksine eklenecek
01.12.2020 - 08:35 |

Tesla, S&P 500 endeksine eklenecek

Tesla, 21 Aralık'ta S&P 500 endeksine eklenecek.

Tesla, S&P 500 endeksine eklenecek
ABONE OL

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın S&P 500 endeksine dahil olacağı 16 Kasım'da duyurulmuştu.

S&P DJI dün gece yaptığı açıklamada Tesla'nın endekse dahil olma süreci konusunda detayları duyurdu. Tesla'nın endekse dahil olması ile endeksten çıkarılacak olan şirket 11 Aralık'ta açıklanacak.

Açıklamaya göre, Tesla endekse 18 Aralık'taki fiyatı ile dahil  olacak. Şirketin endekse girişinin yatırımcılar ile yapılan değerlendirme sonrasında tek dilim halinde gerçekleşmesi de kararlaştırıldı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

Sıradaki Haber