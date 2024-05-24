Tesla, Şanghay'daki Model Y üretimini azalttı

Bu hamle, ABD'li otomobil üreticisinin Şanghay fabrikasında üretilen otomobillerin büyük bir kısmının satıldığı ve ekonomik yavaşlama nedeniyle elektrikli araç üreticileri arasında bir fiyat savaşının patlak verdiği ikinci büyük pazarı olan Çin'de yaşlı modeline yönelik zayıflayan talebi karşılamayı amaçlıyor.

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Tesla'nın küresel çapta en büyük üretim merkezi olan Şanghay fabrikasının Mart-Haziran döneminde Model Y üretimini en az %20 oranında azaltmayı planladığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen kişi, bu planın özel bir durum olduğunu belirtti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre Çin'de Model Y üretimi Mart ayında 49.498 adet, Nisan ayında ise 36.610 adet olarak gerçekleşerek bir yıl öncesine kıyasla sırasıyla %17,7 ve %33 düşüş gösterdi.

CAAM verilerine göre Tesla ilk dört ayda Çin'de toplam 287.359 adet Model Y ve Model 3 otomobil üretti ve bu rakam 2023'ün aynı dönemine kıyasla %5 daha düşük, Model 3 üretimi ise %10 daha yüksek.