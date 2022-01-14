Tesla’da Dogecoin ile ödeme devri başladı

Tesla şirketinin CEO’su ve dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, şaka amaçlı piyasaya sürülen ve köpek temalı coinlerin atası Dogecoin’e verdiği destekle biliniyor. Özellikle son dönemde kripto para birimleriyle ilgili paylaşım yapan Musk, piyasadaki fiyatlamalar üzerinde büyük rol oynuyor.

MUSK’TAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Elon Musk bugün sabah saatlerinde Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda Tesla ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini duyurdu.

Tesla, Mart 2020’de Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. Ancak şirket mayıs ayında Bitcoin ile ödeme desteğinden vazgeçmişti. Yapılan resmi açıklamada ise, Bitcoin üretiminde harcanan enerji miktarlarına dikkat çekilerek birtakım çevresel etkilere yönelik endişelere vurgu yapılmıştı.

Öte yandan Dogecoin ile ödeme kabul edilmesi otomobil satışlarını kapsamıyor. Kullanıcılar Dogecoin ile ödeme desteği ile birlikte yalnızca Tesla’nın internet mağazasındaki ürünlerde Dogecoin kullanabilecek.





DOGECOİN FİYATI UÇUŞA GEÇTİ

Tesla’nın patronu Musk’ın Dogecoin ile ödeme yapılacağını duyurmasının ardından Dogecoin fiyatı sert yükseldi.

Güne 0.1716 dolar seviyesinden başlayan Dogecoin açıklamanın gelmesiyle birlikte yüzde 25’ten fazla yükselerek 0.2148 dolara ulaştı.