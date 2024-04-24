Tesla'nın ilk çeyrek net geliri düştü

Tesla Ocak-Mart döneminde 1,13 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 2,51 milyar dolardı.



Yatırımcılar ve analistler Tesla'nın bu yıl hisselerindeki düşüşü durdurmak ve satışlarını artırmak için adımlar atacağına dair bir işaret arıyordu. Şirket yatırımcılara gönderdiği bir mektupla bunu yaptı ve daha küçük, daha uygun fiyatlı modellerin üretimine önceki tahminlerin öncesinde başlanacağını söyledi.



Yaklaşık 25.000 dolara mal olması beklenen Model 2 küçük arabayı da içeren daha küçük modeller, yeni nesil araç temellerini ve mevcut modellerin bazı özelliklerini kullanacak. Şirket, mevcut ürünleriyle aynı üretim hatlarında inşa edileceğini söyledi.



CEO Elon Musk analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde üretimin "bu yılın sonlarında olmasa bile" gelecek yılın ikinci yarısında başlamasını beklediğini söyledi.



Musk, yeni araçlar için yeni fabrikalara veya devasa yeni üretim hatlarına ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.



Yatırımcı mektubunda, "Bu güncelleme, daha önce beklenenden daha az maliyet azaltımı elde etmemize neden olabilir, ancak belirsiz zamanlarda araç hacimlerimizi daha verimli bir şekilde ihtiyatlı bir şekilde büyütmemizi sağlar" denildi.



Tesla'nın bu yıl geçen yılki 1,8 milyondan daha fazla araç satmasını beklediğini söyledi.



Tesla'nın hisseleri salı günkü kapanış zilinin ardından yapılan işlemlerde %11 yükseldi, ancak bu yıl %40'tan fazla düşüş yaşadı. S&P 500 endeksi ise bu yıl için yaklaşık %5 artış gösterdi.