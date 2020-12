Tevfikat Nedir, Ne İşe Yarar? Kısmi Ve Tam Tevfikat Farkları Nelerdir?

Tevkifat terimi, ödenmesi gereken vergilerin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülmesi anlamına gelmektedir.



Tevkifat Nedir?



Tevkifat bir vergi terimidir. Tevkifatın sözlük anlamı para konusundaki kesintiler olarak geçmektedir. Aynı zamanda bu kelime yine para konularında bölüşme ve kesinti yapma anlamlarına da gelmektedir. Devletler katma değer vergisini tevkifat yoluyla alıcı ve satıcı arasında bölüştürürler.



Tevkifatlı faturaların, normal faturalardan ya da irsaliyeli faturalardan bir farkı bulunmaktadır. Tevkifatlı faturalarda yansıtılan her türlü verdi, alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınır. Aynı zamanda bu kesintiler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine göre gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılırlar.



Tevkifat Nasıl Hesaplanır?



Diyelim ki elinizde 1000 TL değerinde bir ürün var. Bu ürünün üzerine oranındaki KDV'yi eklersiniz, ürünün değeri 1180 TL oluyor. Dolayısıyla bu durumda bu KDV oranı hem satıcıya hem de alıcıya eşit olarak bölüştürüldüğünde, her iki tarafta tevkifat olarak 180 TL ödüyor. Bu tevkifat oranları işletmelerin türüne ya da ürünün cinsine göre değişkenlik gösterebiliyor. Eğer tevfikatlı fatura talep etmek isterseniz, o halde öncelikle uygulanan tevkifat oranını sormanız gerekiyor. Bu oranlar genellikle yarı yarıya uygulansa da, zaman zaman yüzdelik değerleri değişiyor.



Tevkifat Ne İşe Yarar?



Tevkifatlı fatura her türlü üründe ya da her türlü hizmette uygulanmamaktadır. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan belirli ürün ve hizmetler için tevkifat uygulanabilir. Bu uygulama, tamamen tevkifat oranlarının yalnızca alıcıya ya da satıcıya yüklenmesinin önüne geçmek için yapılan bir uygulamadır. Peki, ne tür hizmetler için tevkifat uygulanabilir? Bu hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Mühendislik ve mimarlık hizmetleri

Temizlik işleri ile bahçe ve çevre bakım hizmetleri

Özel güvenlik hizmetleri

Yemek servisi hizmetleri

Danışmanlık ve denetim hizmetleri

Yapı denetim hizmetleri

Bu gibi hizmetlerde işlemler tevkifat uygulanmadan da gerçekleştirilebilir. Muaf olan mallar kırtasiye, defter, basılı kağıt gibi hizmetin gerektirdiği ürünlerdir. Eğer bir hizmet ya da üründe tevkifat uygulanmayacaksa, bu durumda "teslim edilen mallar cevherden üretildiği için tevkifat uygulanmamaktadır" şeklinde bir açıklama gerekir.



Kimler Tevkifat Yapabilir?

Katma bütçeli idarelere, daireler, belediyeler, il özel idareleri ve köyler.

Döner sermaye ile çalışan kurum ve kuruluşlar.

Kamu kurumu sıfatıyla çalışan meslek kuruluşları.

Payları İMKB'da işlem gören tüm şirketler.

Özelleştirme kapsamında bulunan tüm kurum ve kuruluşlar.

Bankalar.

Kanun aracılığıyla kurulan ve tüzel kişiliği olan tüm emekli ve yardım sandıkları.

Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri.

Organize sanayi bölgeleri.

Menkul kıymetler ve vadeli işlemler borsaları da dahil olmak üzere tüm borsalar.

Kısmi Tevkifat ile Tam Tevkifat Arasındaki Farklar Nelerdir?



Kısmi tevkifatta hesaplanan verginin bir kısmı (bu kısım bakanlıkça belirlenir) alıcı tarafından, diğer kısmı da hizmeti sunan ya da teslim eden tarafından ödenmektedir. Tam tevkifatta ise hesaplanan verginin tamamı hizmeti ya da ürünü satın alan kişi ya da kişiler tarafından ödenmektedir.