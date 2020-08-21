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21.08.2020 - 10:42 | | AA

Ticaret Bakanlığı, uzmanlık mevzuatlarını birleştirdi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, uzmanlık mevzuatlarını birleştirdi
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Yönetmelik, ticaret uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile ticaret uzmanlığına atanma usul ve esaslarını, ticaret uzmanı ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenliyor.

Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacak. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için Bakanlık tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavdan oluşacak.

Uzman yardımcıları, uzmanlığa atanabilmek için yeterlik sürecine tabi tutulacak. Yeterlik süreci tez savunması ve yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamalı olacak.

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç 2 yıl içinde alınmış bulunan Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi ibraz etme şartına bağlı bulunacak.

Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği ile Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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