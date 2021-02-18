'Ticaret müzakerelerinde daha iddialı olacağız'

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin bundan sonra ticaret müzakerelerinde daha iddialı, gücünü hissettirir olacağını söyledi. Dombrovskis, gelecekte yapacakları anlaşmalarda uluslararası ortaklarına iklim değişikliği ile mücadelenin de maddeler arasında yer alması yönünde baskı yapacaklarını da vurguladı.

AB'nin ticaret politikaları konusunda gazeteciler ile bir araya gelen Dombrovskis, DTÖ'nin anlaşmazlık çözüm sisteminin gözden geçirilmesini ve dijital ticaret için kuralların belirlenmesini sağlamaya çalışacağını vurguladı.

Dombrovskis, "Diğer taraflar kuralına göre oynamadıklarında kendimizi savunacağız. AB, daha katı ve daha iddialı olacak. Hak ve değerlerimizi korumak için kullanılacak araçlarımızı güçlendireceğiz. Kendimizi adil olmayan ticaret uygulamalarından koruyacağız" diye konuştu.