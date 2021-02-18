Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Ticaret müzakerelerinde daha iddialı olacağız'
18.02.2021 - 12:38 | | Foreks

'Ticaret müzakerelerinde daha iddialı olacağız'

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Ticaret müzakerelerinde artık daha iddialı olacağız." ifadelerini kullandı.

'Ticaret müzakerelerinde daha iddialı olacağız'
ABONE OL

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin bundan sonra ticaret müzakerelerinde daha iddialı, gücünü hissettirir olacağını söyledi. Dombrovskis, gelecekte yapacakları anlaşmalarda uluslararası ortaklarına iklim değişikliği ile mücadelenin de maddeler arasında yer alması yönünde baskı yapacaklarını da vurguladı.

AB'nin ticaret politikaları konusunda gazeteciler ile bir araya gelen Dombrovskis, DTÖ'nin anlaşmazlık çözüm sisteminin gözden geçirilmesini ve dijital ticaret için kuralların belirlenmesini sağlamaya çalışacağını vurguladı.

Dombrovskis, "Diğer taraflar kuralına göre oynamadıklarında kendimizi savunacağız. AB, daha katı ve daha iddialı olacak. Hak ve değerlerimizi korumak için kullanılacak araçlarımızı güçlendireceğiz. Kendimizi adil olmayan ticaret uygulamalarından koruyacağız" diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Sıradaki Haber