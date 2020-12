Ticaret Nedir, Nasıl Yapılır? Ticaret Kaça Ayrılır?

Ticaret, kar hedefiyle hizmetlerin ve malların parayla ifade edilen tüm değerlerin alım- satım işlerinin tümü şeklinde tanımlanabilir. Ticarette üç taraf vardır. Bunlar; üreticiler, tüketiciler ve aracılar olarak sıralanabilir. Ticaret, ürünlerin üretici taraftan tüketici tarafa ulaşmasını sağlar. Ticaret, kar hedefi ile yapılır. Ticarette her daim üreticiyle tüketici karşılaşmaz. Çoğu kez üreticiler ve tüketiciler arasında aracılar bulunur. Aracılar, bu faaliyeti kar hedefiyle yaparlar.



Ticaret Nedir?



Temel koşullar altında kazanç sağlamak sebebiyle yapılan tüm alım- satım işlemlerine ticaret ismi verilir. Ticaret, insanlığın varlığından beri vardır ve dünyanın ekonomik şekilde gelişmesini sağlayan en önemli olgudur. Ticarette yapılacak alım- satım işlemleri için genellikle 3 tane ana husus bulunmaktadır. Bunlar; üreticiler, tüketiciler ve aracılardır.



Ticaret yapıldığında genel olarak hatta büyük olasılıkla her zaman üreticiler ve tüketiciler karşılaşmaz. Dünyanın her yerinde üretici ve tüketiciler arasında aracılar bulunur. Aracıların genel sorumluluğu; en doğru üretimin en doğru tüketiciye ulaşmasını sağlayarak daha yüksek oranda kar sağlanmasıdır. Bir tüketicinin, direkt şekilde üreticiden mal alma ihtimali oldukça düşüktür. Bu durum hem zahmetlidir hem de vakit kaybına neden olacaktır. Bu sebeple aracılık faaliyetleri, ticaret alanının gelişmesi adına önemli olmaktadır.



Ticaret Nasıl Yapılır?



Bir girişimci ya da yatırımcı olunması halinde ticaretle ilgilenmek, büyük olasılıkla beraberinde büyüme olasılığını da doğuracaktır. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Ticarete giriş yapmak isteniyorsa, ilk önce bilinmesi gerekenler;



- Telefonun şarjı hiçbir zaman bitecek seviyede olmamalıdır,

- Dolaşmaktan ve yürümekten yorulmamak gerekir,

- İkna edici ve konuşkan olunması gerekir,

- Her gün pek çok farklı kişiyle iletişim kurulmalıdır,

- Değişik yerlerdeki insanlara ulaşmanın yolları bulunmalıdır.

- Şehir ve ilçe değiştirme de sıkıntı olmamalıdır,

- Malları, bilinen firmaları bulmak gerekir,

- İş yapılan veya yapılacak insanlara güven vermek gerekir,

- Potansiyel alıcıların bulunduğu yerleri bilmek gerekir.



Ticaret Kaça Ayrılır?



Ticaret faaliyetlerinin üçe bölündüğünü belirtmek gerekir. Bunlar; perakende, toptan ve dış ticaret olarak belirtilebilir.



E- Ticaret Nedir?



Dünya çapında ticaret, son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle değişkenlik göstermeye başlamıştır. E- ticaret sayesinde dünyanın her yerine oldukça kolay bir şekilde ticaret faaliyetlerini gerçekleştirmek mümkündür.