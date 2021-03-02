TİM Başkanı Gülle ihracat rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TİM Kadın Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Gülle, ihracatta rekorla kapatılan ocak ayından sonra, ihracat ailesinin şubatta da oldukça başarılı bir performans ortaya koyduğunu, ardı ardına son üç ayı rekorla kapattığını söyledi.

Gülle, ihracatçıların yavaşlamadan, vites düşürmeden, çalışmaya, üretmeye, ihraç etmeye devam ettiğini aktardı. Bakan Pekcan başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ekonomiye kadınların katılımıyla doğan kaldıraç etkisinin farkında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Özellikle Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2000’li yıllardan bu yana çok önemli atılımlar gerçekleştirildi. Son 15 yılda işgücüne dahil olan kadın sayısı yüzde 60 arttı. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 23,6’dan yüzde 30,6’ya çıktı. Kadın profesör sayısı 3 katına çıktı, Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 20’ye yükseldi. Hedefimiz, kadınlarla erkeklerin üretime, ihracata, katma değere eşit oranda katıldığı bir Türkiye ekonomisi.

Bu hedef doğrultusunda iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında, daha fazla kadının temsil edilmesi amacıyla, meclisimizde bir ilk olan TİM Kadın Konseyini kurduk. TİM Kadın konseyimiz, her geçen gün daha da büyüyerek, dijital iletişimden, uluslararası ilişkilere, eğitim ve mentörlükten, toplumsal farkındalık ve iklim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede, 9 ayrı komite altında çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce oluşturduğumuz Kadın Konseyimizle kısa zamanda, birçok önemli projeye imza attık.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Sıfır Atık İnisiyatifinden” ilham alarak TİM bünyesinde “İhracatta Sıfır Atık Projesini” hayata geçirdiklerini anımsatan Gülle, proje kapsamında, Dış Ticaret Kompleksi yerleşkesi bünyesinde geri dönüşüm kutuları yerleştirdiklerini, atık biriktirme merkezi oluşturduklarını ve atıkların kaynağında ayrılmasını sağladıklarını, bunun yanında tüm personele, “İhracatta Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi” verdiklerini dile getirdi.

“İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’ni bu yıl fiziki ortamda gerçekleştireceğiz”

Gülle, yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları birçok projenin bulunduğuna işaret ederek, “Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye” diyerek “Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı”nı düzenleyeceklerini, bunun yanında, “İhracatın Güçlü Kadınları Filmi” projesinin de kadın ihracatçıların, elde ettikleri başarıların tanıtımı noktasında, önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Gelecek hafta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın ihracatçılara yönelik Afrika sanal ticaret heyetini gerçekleştireceklerini bildiren Gülle, “Ülkemiz ekonomisinin gelişimi için üretime, istihdama ve ihracata önemli katkıları olan kadın ihracatçılarımızı, yıllık ihracat performanslarına göre değerlendirerek İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’nde ödüllendireceğiz. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla ertelediğimiz törenimizi, bu yıl inşallah fiziki ortamda gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Gülle, kadınlar olmadan, ihracatta hedeflere ilerleyemeyecekleri bilinciyle, birlikte çalışmaya, üretmeye, katma değer yaratmaya devam edeceklerini, böylelikle İhracatla Yükselen Türkiye’yi birlikte inşa edeceklerini söyledi.

"Türkiye Lojistik Merkezlerinin kurulması çalışmalarımızda son aşamaya geldik”

Gülle, TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, geçen yıl mayıs ayından bu yana 50 ülkede, 55 sanal ticaret heyeti, 10 sanal fuar gerçekleştirdiklerini belirterek, yaz aylarıyla birlikte fiziksel heyetlere de devam etmeyi planladıklarını, bu heyetlerle ihracatın geleceğini inşa ettiklerini kaydetti.

Küresel tedarik zincirlerindeki değişimden Türkiye’nin maksimum düzeyde fayda sağlamasının, ihracatçının dünyanın dört bir yanından alıcılarla sık sık buluşturulmasıyla mümkün olacağına inandıklarını vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun yanında, ihracatımız için önem taşıyan bir başka husus, pazara erişim. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir köşesindeki pazarlara erişimini kolaylaştırmak adına Türkiye Lojistik Merkezlerinin kurulması çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bu lojistik merkezlerini, ABD’de üç şehirde ve Afrika’da, Gana’da kurmayı planlıyoruz. Bürokratik olarak evrakları son aşamaya getirdik. Bu konumları ihracatçımızın azami fayda sağlayacağı şekilde tüm İhracatçı Birliklerimiz ve sektörel kümelenmeleri de dikkate alarak belirledik. İnanıyorum ki kurulan bu lojistik merkezleri, kuruldukları bölgelere ihracatımızı katlayacak, ihracatçımıza uzak pazarlarda destek olacaktır.”

“Rakamlar Türkiye’nin ne denli vazgeçilmez, güvenilir bir tedarikçi olduğunu ortaya koyuyor”

İsmail Gülle, Türkiye’nin makroekonomik görünümündeki iyileşmenin son dönemde uluslararası değerlendirme kuruluşlarının da radarına girmiş durumda olduğuna dikkati çekerek, “Geçtiğimiz hafta, Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü, negatiften durağana çevirdi. Büyüme tarafında ise Moody’s büyüme tahminlerini güncelledi. Kuruluş, Türkiye için 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5’tan yüzde 4’e ve 2022 için tahminini yüzde 4’ten 5’e çıkardı.” dedi.

Geçen aylarda Türkiye’nin, dünya ülkelerinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin ekonomik daralmayı yaşadığı 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacağına olan inançlarını birçok kez ifade ettiğini anımsatan Gülle, “O dönemde, uluslararası birçok kuruluş ülkemiz ekonomisinin yüzde 4-5 seviyesinde küçüleceğini tahmin etmişti. Bugün, haklı çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi, ihracatta 51,2 milyar dolarla rekor kırdığımız 2020 yılının son çeyreğinde, yüzde 5,9 büyüdü. 2020 yılını ise yüzde 1,8’lik pozitif büyümeyle kapattı.” diye konuştu.

Gülle, özellikle, Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin reel ekonomik görünümle uyuşmayan değerlendirmeler ortaya koyan kredi derecelendirme kuruluşlarının gelecek aylarda Türkiye için daha gerçekçi değerlendirmeler yapmalarını umut ettiklerini söyledi.

Dünya ticaretindeki güncel duruma bakıldığında ise yıllık verilerin açıklanmasının özelikle ihracatta ciddi pay alan Avrupa ülkelerinde, 2020 yılında yaşanan talep daralmasının, Avrupa Birliği’nin ithalatına olumsuz etkisini daha net ortaya çıkardığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği ülkelerinin, 2019 yılında ithalatı 2,3 trilyon dolar seviyesindeyken, 2020 yılında 1,8 trilyon dolar seviyesine geriledi. Bu veriler, yüzde 22’lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ülkemizin bölgeye ihracatındaki düşüşün ise yüzde 8,7 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu rakamlar yakın coğrafyamız için Türkiye’nin ne denli vazgeçilmez, güvenilir bir tedarikçi olduğunu ortaya koyuyor. Küresel ticarette bölgeselleşmenin önem kazandığı bu dönemde, komşu coğrafyalarla ticaretimizde istikrarı korumamız gerekiyor. Dünya ekonomisinin içerisine girdiği bu toparlanma sürecinde ülkemiz ihracatçısının doğacak olan yeni fırsatları değerlendirmesi adına çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük.”

“Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre 22 sektörümüzün ihracatı arttı”

Gülle, şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 9,6’lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolar olduğunu bildirerek, 2020 yılı ocak ve şubat aylarında iyi bir başlangıç yaparak, ardı ardına rekorlara imza atıldığını anımsattı.

2021 yılının ilk iki ayında da aynı şekilde rekor tazelemenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Gülle, “Önümüzdeki dönemde de bu performansın devam edeceğine yürekten inanıyoruz. İyi başladığımız bu dönemde yıl sonu ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolar ve üzerini gerçekleştireceğimize ihracat ailesi olarak yürekten inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gülle, şubat ayında 1.538 firmanın ilk kez ihracata başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracata yeni başlayan 1.538 firmamız, şubat ayında 70 milyon 480 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise şubat ayı içerisinde toplam 40 bin 616 firmamız ihracat yaptı. Şubat ayında sektörlerimizin performansını incelediğimizde ise önceki yılın aynı ayına göre 22 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Sektörel anlamda şubat ayında 2 milyar 536 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken, 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 517 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu.

Şubat ayının en güçlü artış performansına imza atan sektörler yüzde 47 artışla 415,6 milyon dolara ulaşan madencilik, yüzde 34 artışla 233,2 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 25 artışla 16,3 milyon dolara ulaşan süs bitkileri sektörleri oldu. Şubat ayında sektörlerimizdeki çarpıcı artışlara bakacak olursak çelik sektörümüz Brezilya’ya ihracatını yüzde 2 bin 333, Birleşik Krallık’a ihracatını ise yüzde 510 artırdı. Elektrik elektronik sektörümüz şubat ayında Özbekistan'a ihracatını yüzde 470 artırdı. Kimyevi maddeler sektörü ihracatımız, Nijerya’ya yüzde 418 artış gösterdi.”

“Avrupa Kıtası’nın, şubat ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,8 oldu”

Gülle, şubat ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını vurgulayarak, ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülkenin 1 milyar 498 milyon dolarla Almanya, 968 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD olduğunu kaydetti.

İhracatı tutar bazında en çok artırdıkları ülkelerin ise 177 milyon dolarlık artışla ABD, 175 milyon dolarlık artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 159 milyon dolarlık artışla Almanya olduğunu ifade eden Gülle, “Şubat ayında, ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 11,8 artışla, 6,87 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda Avrupa Kıtası’nın, şubat ayı ihracatımızdaki payı ise yüzde 55,8 oldu." ifadelerini kullandı.

Gülle, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,75 milyar dolar, Afrika Kıtası'nın tamamına 1,57 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise 989 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini dile getirdi.

58 ilin ihracatını artırdığını belirten Gülle, “En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla 6 milyar 125 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 227 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar yüzde 224 artışla 31,4 milyon dolara ulaşan Elazığ, yüzde 174 artışla 33,5 milyon dolar ihracat yapan Zonguldak, yüzde 94 artışla 18,9 milyon dolarlık ihracata imza atan Burdur’da oldu.” diye konuştu.

Gülle, miktar bazında ihracatın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak, 12,8 milyon ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

Son dönemde avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıdığını belirten Gülle, şubatta paritedeki artışın pozitif etkisinin 699 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün gelecek aylarda da devam etmesini öngördüklerini bildirdi.

“6 bin 159 firmamız ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti”

Gülle, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 172 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini aktararak, 6 bin 159 firmanın ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih ettiğini, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

İhracat ailesinin kendilerini her ay gururlandırmaya devam ettiğini belirten Gülle, “Ortaya koyduğu başarılı ihracat performansıyla ülkemiz tüm dünyada örnek alınmaya başlandı. Rehavete kapılmadan, ihracatın ekonomimiz için ne denli önemli bir faaliyet olduğunun bilinciyle, her gün daha güçlü bir inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. İhracat sevdamız hiç bitmeyecek.” diye konuştu.

İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakan Pekcan’a, hükümete ve bürokratlara 2020’nin zorlu dönemlerinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.