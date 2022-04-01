TL mevduatta stopaj indirimi uzatıldı

Birikimlerin Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 3 ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile indirim uygulaması 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak, yastıkaltı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin uzatılmasına karar verildi.

30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart'ta son bulması öngörülen teşvik 30 Haziran tarihine uzatıldı.

Haziran sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce farklı aralıklarla 3 aylık süreler halinde uzatılmıştı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevduat faizi ve katılma payı ile ilgili karar bugünden geçerli olmak üzere, diğer karar bugünden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yine bugünden itibaren yürürlüğe girdi.