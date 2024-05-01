Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara TL mevduatta stopaj oranları değişti
Haberler Uzmanpara TL mevduatta stopaj oranları değişti

TL mevduatta stopaj oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 7,5 olarak uygulanacak.

01.05.2024 - 09:20 |
TL mevduatta stopaj oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

Haberin Devamı

1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu.

Karara göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.

Jürgen Klopp için bomba iddia! Yeni adresi belli oldu

Jürgen Klopp için bomba iddia! Yeni adresi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu: Kendim olmak istiyorum!

Hakan Çalhanoğlu: Kendim olmak istiyorum!