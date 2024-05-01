TL mevduatta stopaj oranları değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 7,5 olarak uygulanacak.
01.05.2024 - 09:20 |
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.
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1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu.
Karara göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.