TL mevduatta stopaj oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

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1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu.

Karara göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.