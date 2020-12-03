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03.12.2020 - 09:04 | | Foreks

TMSF, Leziz'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), "Leziz Tarım Ürünleri Ticari  ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

TMSF, Leziz'i satışa çıkardı
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TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. “Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”  İzmir ili, Tire ilçesi, Arıkbaşı Mahallesi 123 ada, 147 parselde kayıtlı Zeytinlik nitelikli taşınmaz ile yine aynı ilçede Havuzbaşı Mahallesi, 125 ada, 26-27-28 parsellerde sırasıyla Tarla, Sağımhane Binası, Yem Deposu nitelikli taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan et ve  süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve  taşıtlardan oluşuyor.

Bütünlüğün muhammen bedeli 6,2 milyon TL olarak belirlendi. İhale 26 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

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